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ننشر السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد المجيد صقر

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:32 م

أدى الفريق أول عبد المجيد صقر ، اليمين الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي، وفى هذا الصدد نتعرف على سيرته الذاتية فى النقاط التالية..

الإسم : عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر

السلاح : المدفعية

الرتبة : فريق أول

تاريخ الميلاد : 27/6/1955

تخرج من الكلية الحربية عام 1977

الدفعة 69 حربية

التأهيل العسكرى:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .

الوظائف الرئيسية التي شغلها وزير الدفاع الجديد:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،
ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،
ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،
ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .

الأنواط والنياشين الحاصل عليها وزير الدفاع الجديد:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريب  من الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982  ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ،
وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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