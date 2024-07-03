شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لوزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد المجيد صقر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضىالأربعاء، 03 يوليو 2024 06:32 م
أدى الفريق أول عبد المجيد صقر ، اليمين الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي، وفى هذا الصدد نتعرف على سيرته الذاتية فى النقاط التالية..
الإسم : عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر
السلاح : المدفعية
الرتبة : فريق أول
تاريخ الميلاد : 27/6/1955
تخرج من الكلية الحربية عام 1977
الدفعة 69 حربيةالتأهيل العسكرى:
بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية .
حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية .
حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان .
حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية .الوظائف الرئيسية التي شغلها وزير الدفاع الجديد:
تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديراً لمعهد المدفعية ،
ثم نائباً لمدير إدارة التجنيد والتعبئة ، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،
ونائب مدير الكلية الحربية ، ومدير كلية القادة والأركان ، ثم مديراً لإدارة الشرطة العسكرية ،
ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018 .
حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، ونوط التدريب من الطبقة الأولى ، نوط 25 ابريل 1982 ، ونوط الخدمة الممتازة ، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى ، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة ، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء ،
وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.
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