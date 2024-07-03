شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على نائب المحافظ الأصغر سناً ضمن حركة المحافظين 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يستعرض ”الخليج 365” السيرة الذاتية لنائب محافظ الفيوم الجديد الدكتور محمد سامي التونى، والذى يبلغ من العمر 31 عاما، ويعد الأصغر سناً ضمن حركة المحافظين 2024.

حصل الدكتور محمد سامى التونى، على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيدا جدا ومن خريجي البرنامج الرئاسي، وعمل من قبل فى مكتب وزير الصحة والسكان ثم متحدثا رسميا باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء برئاسة مجلس الوزراء، وبعدها تولى منصب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة سوهاج.

وفور تولى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم تم تكليفه للعمل متحدثا رسميا باسم محافظة الفيوم، ونظرا لكفاءته أصدر محافظ الفيوم قرارا بتكليفه معاونا للمحافظ وبعدها تم اختياره نائبا لمحافظ الفيوم .

وضمن حركة المحافظين 2024.. تولى الدكتور محمد سامي التوني منصب نائب محافظ الفيوم خلفًا للدكتور محمد عماد، وذلك ضمن تشكيل الحكومة الجديد، وإعلان حركة المحافظين 2024 ونوابهم، وهو أحد أصغر نواب المحافظين، مما يؤكد توجه الدولة لتمكين الشباب في مواقع المسؤولية منذ بدء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.