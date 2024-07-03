شكرا لقرائتكم خبر عن سجل حافل يمتد لثلاثين عاما.. 11 معلومة عن وزير التربية والتعليم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 فى التقرير التالى معلومات عن مسيرة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد والذى أدى اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

1- يتمتع بسجل حافل يمتد لثلاثين عاماً في إنتاج وتقديم وإدارة تنفيذ الحلول المبتكرة في مجال التعليم في مصر والعالم.

2- يتمتع بشبكة علاقات جيدة، حيث قام بزيارة ما يقرب من 150 مدرسة في جميع أنحاء العالم، ونجح بشكل كبير في تنفيذ التحسينات التعليمية وتحديد الاتجاه المؤسسي وتحقيق الأهداف ، وهو يواصل القيام بجولات في مدارس في الدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة والصين وإسبانيا وغيرها الكثير لضمان مواكبته لآخر التطورات في مجاله وإطلاعه على أحدث التطورات في مجاله.

3- يعمل في مجال التعليم منذ عام 1999، وقد قاد أكثر من 3500 معلم وإداري من أجل الوصول إلى أعلى مستوى تعليمي يمكن تقديمه للطلاب ضمن مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل.

4- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، 2014، في إدارة التعليم وتطويره وكان موضوع رسالته تبني المبادرة في هيكلة أنظمة التعليم في الدول النامية بالاعتماد على نظريات وأساليب التعليم الرقمي من جهة وعلى الطالب كعامل للتعليم من جهة أخرى؛ وبالتالي تحقيق التوازن كحل بديل في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه في جميع أنحاء العالم.

5- حاصل على درجة الماجستير في التطوير التربوي من جامعة لورانس في الولايات المتحدة الأمريكية، 2012، وكان موضوع بحثه يتناول الإدارة الفعالة للمنظمات التعليمية في العصر الرقمي.

6- حاصل على دورة متقدمة في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية، 2013، في مجال التربية القيادية حول "القيادة الذاتية وقيادة الآخرين". وهنا اكتسب مهارات تسخير وتركيز الدافع الذاتي لمحاكاة ذلك داخل الفرق التي يديرها، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المحددة.

7- حضر العديد من ورش العمل في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2011 و2012 حول "تقدير المشاريع وتقييمها" و"مقاييس المشاريع وضوابطها" و"إدارة الأعمال والقيادة". وهنا اكتسب مهارات تقييم المخاطر، وقابلية القياس من خلال تحليل البيانات، والقيادة الفعالة في إطار الضوابط والتوازنات ونظّم واستضاف العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بإدارة التعليم وتطويره لصالح برامج "إدارة التعليم وتطويره" و"كوغنيا" (AdvancEd سابقاً) والبكالوريا الدولية والمواطنة العالمية.

8- قيادة فريق من ستة خبراء تعليم مصريين كجزء من لجنة تضم خبراء من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتقييم مدارس مقاطعة أورانج التي تعد واحدة من أكبر 10 مقاطعات أمريكية. كانت هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها خبراء غير أمريكيين كعنصر في اعتماد المدارس داخل الولايات المتحدة الأمريكية (سبتمبر 2015)

9- أنشأ 16 مدرسة تعمل في أنظمة تعليمية مختلفة منذ عام 1999 وتقدم خدمات التعليم الدولي مثل الشهادات الأمريكية والشهادات البريطانية (IG) والبكالوريا الدولية بالإضافة إلى نظام التعليم الوطني باللغتين الإنجليزية والفرنسية وأنشأ وطور شركة "عشتار لتكنولوجيا التعليم" التي أسست منصة التعليم الإلكتروني وكذلك تطبيق الهاتف المحمول الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة محلياً وخارجياً.

10- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة "أدفانس التعليمية" التي تعمل في مجال إنشاء وتطوير إدارة المنشآت التعليمية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 2021 وعضو مجلس إدارة شركة فيرجينيا للحلول التعليمية، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في مجال إدارة تطوير التعليم في المجتمع الدولي منذ عام 2010.

11- عضو مجلس إدارة مجموعة مصر 2000 التي تعمل في مجال إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التعليمية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 2003 والرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس NIS، التي تضم مدارس اللغات الإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى المدارس الأمريكية والبريطانية ومدارس البكالوريا الدولية وعضو مجلس إدارة شركة المستقبل الدولية التي تعمل في مجال إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التعليمية منذ عام 1995.