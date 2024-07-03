ننشر أسماء تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماده رسميا

اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 399 لسنة 2024, لتشكيل المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة ضمن الحركة القضائية، للعام القضائى الجديد.

محمد يوسف

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