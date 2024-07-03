شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماده رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالأربعاء، 03 يوليو 2024 07:57 م
اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 399 لسنة 2024, لتشكيل المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة ضمن الحركة القضائية، للعام القضائى الجديد.جاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي.
- المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية العليا.
- المستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
- المستشار محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع.
- المستشار حسام أحمد عميره، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري.
- المستشار إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التاديبية.
- المستشار علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لإدارة التفتيش الفني.
- المستشار السيد إبراهيم الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة.
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