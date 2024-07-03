شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ مصر بالتشكيل الجديد للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربى، جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بالتشكيل الجديد للحكومة المصرية، والتي تضم نخبة من الكفاءات والكوادر المصرية المتميزة.

وأعرب العسومي عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على الدفع بمصر نحو مزيد من التقدم والاستقرار والارتقاء بكافة المجالات وعلى كافة المستويات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة اختياره رئيسا لوزراء مصر، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والرخاء والازدهار.