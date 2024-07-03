شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365" السيرة الذاتية للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وهي كالآتى:

أكثر من 31 عاماً من الخبرة المصرفية فى اعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، تطوير البنوك، التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة شبكات الفروع، إدارة مخاطر الإئتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

المهارات الأساسية والقدرات

● خبرة عملية ممتازة فى مهارات الإدارة والاتصال.

● القدرة علي التواصل والعرض بكل ثقة ووضوح وشكل فعال.

● القدرة علي التفكير بشكل ابداعي لتقديم اختيارات وايجاد حلول.

● مفاوض بارع ذو خبرة مثبتة في مجالي التجارة والبنوك.

● مهارات قيادة قوية في حوكمة الادارة وتطوير الاعمال الجديدة.

● فهم شامل لمباديء الإدارة المالية.

● عضو فريق محفز يركز على النتائج وذو نظرة إيجابية وتركيز واضح علي الجودة العالية وأرباح الاعمال.

المهارات الشخصية

● معرفة مالية جيدة.

● التأثير على فرق العمل المشتركة المهام.

● التركيز علي النتائج.

● بناء الفريق.

مجالات الخبرة

إجراءات الإدارة، إدارة المشروعات، مراقبة الميزانيات، التسليم في الموعد، تطوير العمل، العلاقات مع الموظفين، التنبوء والتمويل والتعامل مع العملاء.

خبرات العمل

الهيئة القومية للبريد

• رئيس مجلس الإدارة - منذ يونيو 2020 وحتى تاريخه

بنك ناصر الاجتماعي

النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ مارس 2017 حتي نهاية مايو 2020.

● عضو مجلس إدارة شركة أبو قير للاسمدة

● عضو مجلس إدارة ايجبشان جلف للاستثمار

● عضو مجلس إدارة شركة هامينز للصناعات التكنولوجية

● عضو مجلس إدارة صندوق تأمين الاسرة

● عضو مجلس إدارة مؤسسة تنمية الاسرة والمجتمع

المهام والمسؤوليات

• إدارة وتعزيز والاشراف علي كافة الاعمال والأنشطة المالية.

• العمل على تطوير وتنمية العمل لضمان تحقيق الارباح .

• تحديد مجالات الاختلاف الاساسية بالسوق المحلي .

• العمل على زيادة القيمة لدعم العمل وتسلم ادارة الحسابات الرئيسية باهتمام شخصي.

• العمل على اكتساب عملاء جدد .

• ضمان عمل كافة الموظفين في اطار روح وتوجيهات معايير العمل وسياسات الامتثال.

• مراقبة الصحة والسلامة .

• تقديم التقارير الي الرئيس التنفيذي وقيادة أكثر من 600 موظف وادارة 17 فرعا موزعة في جميع انحاء مصر، بالإضافة الي 5 عمليات مركزية (الصراف الآلي & التحويل البنكي، صناديق الاستثمار، حماية الأسهم، خزينة المقر الرئيسي).

• المساهمه في مضاعفة محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 10 مرات بمعدل تأخر اقل من 2% عن طريق نشر شبكة فروع التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقديم منتجات تجزئة جديدة وتطوير سياسات وإجراءات التجزئة .

• انشاء مركز بطاقات الائتمان مع كافة آليات الدعم، مركز الاتصال، فريق المبيعات، الخدمات المصرفيه عبر الانترنت، بطاقات الائتمان البلاتينية ومضاعفة عدد أجهزة الصراف الآلي .

• مدير علاقات المستثمرين بالبنك المصري الخليجي بالبورصة المصرية.

• رئيس لجنة تجهيز الفروع الجديدة ولجنة قنوات التسليم .

• عضو لجنة الأصول والمسئوليات ((ALCO ، اللجنة التوجيهية للنظام المصرفي الأساسي (Misys) ولجنه الطوارئ.

• عضو مجلس إدارة تنمية والمصرية الخليجية القابضة للاسثمارات المالية .

• عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شركة هامينز للصناعة التكنولوجية .

البنك المصري الخليجي (EGB)

قائم بأعمال العضو المنتدب ديسمبر 2014 - فبراير 2017 .

المدير العام ورئيس شبكة فروع التجزئة المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية يونية 2007 - ديسمبر 2014 .

البنك الوطني للتنمية (NBD) الان (بنك ابوظبي الإسلامي)

المدير العام، رئيس اللجنة العليا لشبكة فروع التجزئة المصرفية مايو 2004- مايو 2007

● رئيس لجنة الإصلاح المكلفة من البنك المركزي المصري (CBE ) بقيادة التغيير، تعزيز ثقافة الإصلاح الجديده والتعريف بالاستراتيجية الجديدة لإعادة الهيكلة.

● طور خطة إعادة هيكلة فروع البنك، سياسة ائتمان التجزئة المصرفية، قطاع التجزئة المصرفية وبرنامج اصدار بطاقات MasterCard

● انجاز اتفاق التمويل الائتماني مع الشركة القومية للغاز واتفاق التحالف الاستراتيجي بين البنك الوطني للتنمية وشركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة.

● رئيس لجنة الائتمان، لجنة التمويل المتناهي الصغر، لجنة التجزئة المصرفية واللجنة المسئوله عن تبادل معلومات الائتمان مع مكتب الائتمان.

● نائب رئيس لجنة أتمتة تكنولوجيا المعلومات

● عضو اللجنة العليا للسياسات، الأصول والالتزامات، لجنة الموارد البشرية ، لجنة التدريب وإدارة لجنة نادي كبار المصرفيين بالمعهد المصرفي المصري.

● عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية لمشروعات البيئة ومعالجة المياه، الشركة العقارية بالبنوك الوطنية والشركة الوطنية لانتاج البذور وشركة الدلتا للصلب.

البنك التجارى المصرى، ( الآن بنك بيريوس )

نائب المدير العام، رئيس التجزئة المصرفية مارس 2003 – ابريل 2004، العمليات يونيو 2002- مارس 2003

● طور استراتيجيات اعمال التجزئة البنكية والخطط فيما يخص المنتجات، العمليات و قنوات التوزيع

● نفذ عمليات مصرفية مركزية بالكامل وفقا للمتاح مسبقا من (نظام مصرفي) وموارد بشرية

● عضو اللجنة الادارية العليا

● عضو مجلس ادارة شركة ايجيبت كارد والشركة التجارية المصرية للاستشارات التأمينية

البنك المصرى الأمريكى (EAB) , (الان Credit Agricole)

● مساعد المدير العام، رئيس قروض الشركات يناير 2001 – مايو 2002 .

● مساعد المدير العام، المدير الاقليمى هليوبوليس أغسطس 1999 – يناير 2001.

● المدير التنفيذى، المدير الاقليمى للعمليات أغسطس 1997 – أغسطس 1999.

● كبير مدير العلاقات أبريل 1996 – يونيو 1997.

● مدير فرع مدينة نصر مارس 1995 – أبريل 1996.

● بدأ العمل كصراف وتقدم الى عدة مناصب عليا سبتمبر 1989 – مارس 1995.

عضويات مجالس الإدارة

● عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى – نوفمبر 2022.

● عضو مجلس إدارة شركة اتصالات مصر - 2022.

● عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى – مارس 2022.

● عضو مجلس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية – نوفمبر 2022.

• عضو مجلس كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان– يناير 2024.

• عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب – يونيو 2024.

المؤهلات العلمية

● دكتوراة فى إدارة الأعمال - جامعة عين شمس، 2013.

● ماجستير فى ادارة الأعمال تخصص بنوك، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 2009.

● بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، جامعة عين شمس، 1987.

الدورات التدريبية

● برنامج قادة المستقبل، البنك المركزى المصرى مايو – أكتوبر 2003.

● أتم 440 ساعة تدريبية فى المعهد المصرفى المصرى.

● أتم الدورة المصرفية الدولية فى بنك نيويورك.

● حصل على شهادة من زيورخ بسويسرا في مجالات: استرداد الائتمان والتعامل مع القروض المعدومة، منتجات التأجير، منتجات الرهن العقاري، القنوات الالكترونية للعملاء التجاريين و الشركات، الخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الانترنت و الخدمات المصرفية الخاصة و الخدمات المصرفية البديلة.

● البرنامج الاحترافي لإدارة مخاطر الائتمان ، بنك أمريكان اكسبريس ديسمبر 1996 .

● مجموعات الائتمان المستندي وخطابات الضمان، الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير 1990 - فبراير 1993

● ادارة الائتمان المصرفي – حماية الأصول، الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير 1990 .

● دورة تحويل الأصول والخصوم، الجامعة الأمريكية بالقاهرة يناير 1990 .