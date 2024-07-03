شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والتخطيط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتولى للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية (يناير 2018 – ديسمبر 2019).

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية..

• تتولى منصب وزيرة التعاون الدولى منذ ديسمبر 2019

• شغلت منصب أول وزيرة للسياحة فى جمهورية مصر العربية (يناير 2018 – ديسمبر 2019)

• تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا فى المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولى، وتمويل المناخ

• تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية (2005-2016)، وساهمت فى تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزى، والتحول نحو استهداف التضخم، كأحد محاور برنامج الإصلاح المصرفى الذى دُشن فى عام 2004

• شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديى صندوق النقد الدولى بواشنطن (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادى أول فى الصندوق (2001-2005)

• شاركت فى وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلى للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى

• شغلت عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربى الدولى، وبنك الاستثمار العربى

• تُمثل مصر فى العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها من المؤسسات الدولية

• تولت عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث، مثل المجلس العلمى لمؤسسة Bruegel الأوروبية الفكرية، وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، وقامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى جامعة ميريلاند- كولدج بارك

• حصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى أفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7

• وفى عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة فى قارة أفريقيا فى 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسى