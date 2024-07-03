شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس: تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر إعلام إسرائيلي: إسرائيل ستستمر في التفاوض مع استمرارها في الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين الـ 120الأحياء منهم والأموات.

وأضاف إعلام إسرائيلي: حماس ما زالت متمسكة ببند أساسي في مقترح التهدئة يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة "أ" منه وهذا الأمر غير مقبول على إسرائيل.