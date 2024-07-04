شكرا لقرائتكم خبر عن اقترانات بديعة وزخات شهب.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يكون هواة الفلك على موعد مع شهر مثالى من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويشاهد معظمها بالعين المجردة وتتنوع ما بين اقترانات بديعة وزخات شهب وغيرها من الظواهر كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية بالتواريخ المرتقبة خلال شهر يوليو، كما يلى :

6 يوليو/ القمر الجديد (محاق شهر محرم)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى أبدا إذ يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض .

6 يوليو/ القمر والزهرة وبولوكس

يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) والنجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) .

7 يوليو/ القمر وعطارد وخلية النحليترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع كوكب عطارد (مرسال الآلهة) والحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان . 8 يوليو/ المشتري والدبران

يشرق كوكب المشتري في ذلك اليوم مقترنا مع نجم الدبران (عين الثور) ألمع نجم في برج الثور بغضون الساعة الـ 3:50 صباحا قبل شروق الشمس ، ويظلا مرئيان بالعين المجردة السليمة حتى اختفاء المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

13 يوليو/ القمر وسبيكا (ألفا العذراء)يترائى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) . 14 يوليو/ القمر في طور التربيع الأول

يترائى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الأول حيث يظهر القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا .

18 يوليو/ القمر وأنتاريس (قلب العقرب)

يترائى القمر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة .

20 يوليو/ المريخ والثريا

يشرق كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية .

21 يوليو/ إكتمال القمر (بدر شهر محرم)يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100% . 22 يوليو/ استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ حوالي 27 درجة من الشمس ، وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة .

24 يوليو/ القمر و زحليشرق القمر في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) بغضون الـ 10:25 مساءا تقريبا ويظلا متجاوران في السماء حتى صباح اليوم التالي حيث يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. 25 يوليو/ عطارد و ريجولس

يقترن كوكب عطارد (مرسال الآلهة) مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما .. تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية.

28 يوليو/ القمر في طور التربيع الثاني

يترائى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني حيث يشرق القمر متأخرا بعد منتصف الليل ، علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى ولو كانت الشمس تحت الأفق .

29-28 يوليو - زخة شهب دلتا الدلوياتوهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة. 30 يوليو/ القمر والثريايشرق القمر في ذلك اليوم في الـ 1:20 بعد منتصف الليل مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.