وزارة الصحة: إحكام الرقابة على المنشآت الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات

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أكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.

أضاف أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومى للصحة النفسية وذلك للتأكد من ترخيص المنشآت أو الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 01207474740.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أغلقت 39 منشأة خاصة "لـ علاج الادمان والطب النفسي"، بمناطق المقطم ومدينة بدر، بمحافظة القاهرة، والبدرشين بمحافظة الجيزة، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومدينة العبور بمحافظة القليوبية، لوجود مخالفات بتلك المنشآت.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لخطة الوزارة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها، فقد تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس القومى للصحة النفسية والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، للمرور على عدد من المراكز الخاصة والتى تروج لأنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعى، وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة.