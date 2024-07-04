شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد: بدء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الأربعاء 17 يوليو الجارى، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية يوم الاثنين 15 يوليو الجارى بعد ماراثون طويل انطلق يوم 1 يونيو الماضى.

وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عملية التصحيح ستجرى فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهى (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

وأشار إلى أن امتحانات الدور الثانى سوف تنطلق يوم 20 أغسطس القادم، كما هو محدد لها من قبل بدء العام الدراسى، وعلم ”الخليج 365” أن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية ستكون فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس حتى يتسنى للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثانى الاستعداد لها.

كما تحدد موعد امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى والبعوث - للدور الثانى، السبت 20 يوليو، والشهادتين الابتدائية والإعدادية - الأربعاء - 7 أغسطس 2024.