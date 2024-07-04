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تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 04 يوليو 2024 05:00 ص

تعتبر كاتدرائية ميلاد السيد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة المقر الباباوى الأخير فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حسبما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وتقع الكاتدرائية شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبى الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية في العباسية، أى ما يعادل 10 آلاف متر مربع، وتستوعب من المصلين 8200 فرد.

وتصنف الكاتدرائية كأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، وبلغ عدد العمالة فى تنفيذ الكاتدرائية نحو 8000 عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال، واستغرق العمل بها نحو 23 شهرًا، من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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