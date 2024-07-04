شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر تعيين معاونين لرؤساء أجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ثاني قرار له، قرر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ترقية عدد من المهندسين داخل أجهزة المدن الجديدة، لدرجة معاون، وهم كالتالي:-



- تعيين المهندس سید محمود عبد الرحيم،معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

- تعين المهندس محمد احمد السيد محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

- تعيين المهندس هيثم مرسی حسنین مرسی، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

- تعيين المهندس أحمد محمود سرور سلیمان، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة

- تعيين المهندسة مروة اسماعيل سيد عبد العزيز، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة

- تعيين المهندسة سمر السيد محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة.

- تعيين المهندس اسلام جمال محمود السيد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة

- تعيين المهندس حسام الدين عبد الرحيم محمود، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة

- تعيين المهندس مصطفى عبده سيد أحمد خليل، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة

- تعيين محمد سيف الدين عبد الفتاح، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة

- تعيين عبد الرحمن أسامة محمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة

- تعيين محمد مختار کامل رضوان، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة

- تعيين المهندس مصطفى محمود سعد جاد الرب، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة

- تعيين المهندس ممدوح زكى أبو زيد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة

- تعيين المهندس محمد أبو الحجاج جاد الرب، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة

- تعيين المهندس عبد الله حسبو الضوى، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

- تعيين المهندس احمد حمدى احمد، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة

- تعيين عماد شحاته محمد خليل، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة

- تعيين المهندس حسام الدين محمد جابر الحامولي معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السادات