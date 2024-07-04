شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بتوسيع شبكة التأمين على العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب توسيع شبكة التأمين على العمالة غير المنتظمة، أيد غالبية القراء مطالب توسيع شبكة التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وأيد 88% من القراء مطالب توسيع شبكة التأمين على العمالة غير المنتظمة، بينما عارض 12% من القراء مطالب توسيع شبكة التأمين على العمالة غير المنتظمة.