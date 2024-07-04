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شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية.. خبرة قانونية لأكثر من 22 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرىالخميس، 04 يوليو 2024 08:55 ص
يمتلك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خبرة قانونية كبيرة تمتد لأكثر من 22 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة في البلاد.
وفي هذا الصدد، نستعرض أهم المحطات في مسيرته :
السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزى
السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزى
السيرة الذاتية للمستشار محمود فوزى
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