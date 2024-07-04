شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بديوان عام محافظة الجيزة يستقبلون عادل النجار بعد حلف اليمين والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في أول يوم عمل بعد حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس الأربعاء في قصر الاتحادية.

وزار محافظ الجيزة، خلال جولته بديوان عام المحافظة، غرف الإدارات والموظفين، الذين اصطفوا لاستقباله ومصافحته، قبل أن يتوجه إلى مكتبه، لمباشرة مهام منصبه، بعد أن شكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال.

وعمل المهندس عادل النجار رئيسًا لجهاز تنمية مدينة بني سويف، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ورئيسًا لجهاز تنمية العاشر من رمضان، ورئيسًا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وأخيرًا عمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

ويعد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل، إذ حقق معدلات إنجاز كبيرة في المشروعات القومية بالمدن التي عمل بها في المناصب الإدارية، وتمكن من التعامل خلال فترة توليه منصب رئيس جهاز 6 أكتوبر، بمنتهى الحزم والقوة ضد مخالفات البناء.