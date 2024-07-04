شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: اليوم ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم الخميس على كل الجمهورية وتستمر الجمعة والسبت على الصعيد، حيث تصل ذروة الارتفاع اليوم الخميس بدرجة حرارة 41 درجة مئوية على الوجه البحري و 43 على الوجه القبلي.

وأضاف فهيم أنه بصفة عامة ولكل المحاصيل يجب العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه، ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، وإجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة والاستثناء الوحيد هو الري بالطاقة الشمسية وداخل الصوب والري في الأراضي الجيرية .

و للتحجيم "الآمن" لثمار "المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى" اتبع الخطوات التالية بالترتيب:

1- زياده معدلات التسميد بها لنصل الى 10 لتر في الاسبوع للفدان ثم استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين .. ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء .

2- الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة . كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة .

3- رش الثمار "فقط" " المانجو – الرمان " بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) وخاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي "المعرضة للشمس" ويمكن الرش بمحلول "بيورشات" المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.

