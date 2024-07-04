عبدالناصر حرك قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مؤمن الخليجي أد أئمة وخطباء المسجد خطبة الجمعة حول "الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار"، "، ويتلو القرآن الشيخ عبدالناصر حرك.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أن من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.