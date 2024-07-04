شكرا لقرائتكم خبر عن جذب الاستثمارات أبرز أولويات وزير البترول الجديد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاح التنمية الحالية والمستقبلية والتى تتضمنها خطط قطاع البترول ضمن أهم الأوليات التى تنتظر وزير البترول الجديد المهندس كريم بدوى المكلف فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على قائمة أولويات العمل البترولى لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج.



وزير البترول



• استمرار تكثيف خطط وأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية ضمن خطط قطاع البترول

• طرح المزايدات العالمية كمحور أساسى وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى

• متابعة للاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع فى تنفيذ برامج البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز الجديدة

• جذب الاستثمارات فى الأنشطة البترولية المختلفة والتى تعد أحد المحاور الرئيسية فى برنامج عمل وزارة البترول

• تنفيذ المشروعات فى مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات والتى ستسهم فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والوفاء باحتياجات السوق المحلية