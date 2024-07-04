وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ، حيث جاء فيها:

"يطيب لي ولهيئة الشرطة، ونحن نستقبل العام الهجري الجديد 1446 هـ، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، سائلين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد.

سيادة الرئيس، إن احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروسًا عظيمة، تمثل حافزًا لمواصلة العطاء في خدمة أمن مصر وأبنائها، والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها. ونستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلابة الإرادة والصمود أمام التحديات، والإيمان الراسخ بأن المثابرة والتضحية هما السبيل لتحقيق الأهداف.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء لشعبها العظيم، إنه تعالى على كل شيء قدير.

وكل عام وسيادتكم بخير."