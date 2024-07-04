مصدر بـ "الكهرباء": استقرار وانتظام في نظام شحن كروت العدادات بجميع الشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مراكز شحن العدادات التابعة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تشهد توافد الآلاف من المواطنين للإقبال على شحن كروت شحن العدادات الخاصة بهم خاصة مع بدء الشهر الجديد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" إلى أن المراكز التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تعمل بكفاءة واستقرار تام ولا توجد أي مشاكل أو شكاوى في منظومة وبرامج الشحن على الإطلاق.

وأكد: هناك متابعة مستمرة مع رؤساء شركات التوزيع وقطاعات الشئون التجارية بمختلف الشركات لرصد أي مشاكل أو شكاوى خاصة في ظل قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتنفيذ مشروع الهوية البصرية بمختلف الشركات لإنشاء مراكز خدمة عملاء تليق بالمواطن والشركة التابعة له وتوفير كل الخدمات بصورة طبيعية.