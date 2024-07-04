ذهب للوزارة الثامنة صباحًا.. تفاصيل أول يوم عمل رسمي لوزير الكهرباء الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



وصل المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مقر ديوان الوزارة في تمام الثامنة صباحًا.



واستهل الوزير نشاطه بعقد اجتماع مع المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بعدها توجه ترافقه نائبته لحضور اجتماع مجلس الوزراء.



ومن المقرر أن يتم بعد قليل عقد اجتماع مشترك مع قطاع البترول لوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.



ورافق الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، نائبة وزير الكهرباء، وعدد من قيادات الوزارة للمشاركة في الاجتماع المشترك مع قطاع البترول.

