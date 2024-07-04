شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد: حافزا لمواصلة العطاء والان مع تفاصيل الخبر

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسى.. رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل العام الهجرى الجديد 1446 هـ .. أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يُمتعكـم بموفـور الصحـة ودوام التوفيـق والســداد . سيادة الرئيس .. إن إحتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يحمل لنا دروساً عظيمة .. تمثل حافزاً لمواصلة العطاء فى الزود عن أمن مصر وأبنائها .. والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها .. ونستلهم من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم .. صلابة الإرادة والصمود أمام التحديات .. والإيمان الراسخ بأن المثابرة والتضحية.. هما السبيل لتحقيق الأهداف . حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها .. ووفق سيادتكم لتحقيق المزيد من النمو والتنمية والرخاء لشعبها العظيم.. إنه تعالى على كل شىء قدير. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير .

كما بعث " وزير الداخلية " برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور/ حنفى جبالى - رئيــس مجلس النواب.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.. جاء بها:- بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ يُسعدنى أن أُعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى . إننا إذ نستلهم من إحتفالنا بتلك الذكرى العطرة .. الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية .. ومواصلة التكاتف والتآزر إنطلاقاً من الإدراك الواعى بقيمة العمل المُشترك .. لتحقيق الأهداف الوطنية .. لنتوجه للمولى جل وعلا بخالص الدعاء بالتوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية العريقة . وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

وارسل وزير الداخلية " برقية تهنئة للمستشار/عبدالوهاب عبد الرازق - رئيــس مجلس الشيوخ.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ..جاء بها:- بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات . ونحن فى هيئة الشرطة إذ تمضى عزائمنا تدحر الصعاب وتقهر التحديات .. لحماية حاضر هذا الوطن وتأمين تاريخه ومستقبله .. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة مصرنا الغالية . وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير

كما بعث " وزير الداخلية " برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء..بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.. جاء بها:- بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد . إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة .. للوفاء برسالتنا السامية فى مُواصلة تحقيق الأمن وترسيخ ركائز الإستقرار على إمتداد ربوع البلاد .. لنرجو التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطنى .. إستكمالاً للجهود المضنية فى مجالات التنمية والبناء .. ومواجهة التحديات وقهر الصعاب بكل عزم وإصرار . وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير .

ووجه " وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر..بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.. جاء بها:- يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ .. أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى . ونحن فى ظلال هذه المناسبة المباركة نتوجه للمولى العزيز القدير بخالص الدعاء .. أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم .. للوفاء بمسئوليات أزهرنا الشريف .. فى نشر صحيح الدين الحنيف .. وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة .. على فضيلتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى أمتنا العربية والإسلامية.. بالأمن والأمان واليمن والخير والبركات .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير . وكـل عــام وفضيلتكم بخــير ،،

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول/عبــدالمجيـــد صقــــر - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1446 هـ.. جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ .. أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى . إننا إذ نعتز بهذه الذكرى العطرة .. التى نستقى منها قوة الإرادة والعزيمة وصدق العمل والإخلاص فى العطاء .. لنتوجه للمولى عز وجل …