شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تجتمع اليوم لانتخاب رئيس جديد لمجلسها خلفا لمحمد جبران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس التنفيذى لـ النقابة العامة للعاملين بالبترول، مساء اليوم، الخميس، اجتماعا، لإجراء انتخابات خاصة باختيار قائم بأعمال رئيس النقابة، خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأوضحت مصادر، بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، لليوم السابع، أنه من المرجح أن يتولى "أحمد السروجى" الأمين العام للنقابة منصب القائم بأعمال رئيس النقابة، وذلك تقديرا لخبرته في العمل النقابى فضلا عن كونه العضو الأكبر سنا بين أعضاء المجلس.

وأوضحت المصادر، أنه بخلو مقعد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، هناك أمرين يمكن من خلالهما اختيار من يتولى مسؤولية المنصب، هما: إما إجراء انتخابات داخلية بالمجلس التنفيذي، وهو الإجراء الأسهل والأسرع لتسيير أعمال النقابة، أما الإجراء الثانى فهو: إعادة الانتخابات على المقعد من خلال دعوة الجمعية العمومية للنقابة، وهو الاختيار الأصعب نظرا لأنه قد يستغرق وقت يقترب من العام لحين الإنتهاء من اجراء التشكيل واعتماده من وزارة العمل.

وكان قد قدم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، التهنئة لـ محمد جبران، بعد حلفه اليمين الوزارى، وذلك لثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل فى الحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتولى تشكيلها، معبرا عن سعادته لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز قطاع البترول، والعمل النقابى المصرى، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصرى.

وأشاد المجلس التنفيذى، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسعى الدائم لمطالب العمال داخل قطاع البترول وجميع القطاعات الأخرى، مؤكدا أن اختيار أحد، كوادر العمل النقابي، واحد أبناء قطاع البترول يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل باطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.