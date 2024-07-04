شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأهمية التنمية البشرية والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من اجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الاسعار وزيادة معدلات النمو .

وتابع أن أهم شئ فى التشكيل الحكومى هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفى، والفريق كامل الوزير لما له من كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى .

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة .

وتابع فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.