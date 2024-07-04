شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل من 5 طوابق فى المنوفية دون حدوث إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدم ”الخليج 365” بث مباشر، من أمام المنزل المنهار بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية والمكون من خمس طوابق ، دون حدوث إصابات بشرية.

وكان اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد شريف قبالى مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إنهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع البوسطه بمدينة شبين الكوم بـ محافظة المنوفية ، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (1)



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (2)



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (4)



إنهيار منزل مكون فى المنوفية (6)