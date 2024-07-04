شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: التواصل المباشر مع المواطنين أبرز توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن ملف وزارة الخارجية والهجرة وضمهم نظرا لأن عملهم متداخل، موضحا أن الحكومة الجديدة بها نواب من الشباب للوزراء والمحافظين، مشيرا إلى إنه تم استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عدد من الوزراء والبداية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وأخرى للبشرية، ومجموعة أخرى للسياحة ومجموعة للطاقة ومجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال.

وقال أن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هى التواصل الدائم والمباشر مع المواطنين وعرض كافة التحديات التى تواجه الدولة، وسيتم عقد مؤتمر أسبوعى بجانب مؤتمر مرة فى الشهر يحضره الإعلاميين والشخصيات العامة للاستماع لآرائهم، ووجهات نظرهم فى مختلف القضايا.

وأكد أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو .

وتابع أن أهم شئ فى التشكيل الحكومى هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، واختيار الدكتور خالد عبد الغفار للتنمية البشرية، لما يتمتع به من خبرات وتنوع وظيفى، والفريق كامل الوزير له كفاءة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى، بجانب استحداث منصب وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف، ورغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم الصادرات المصرية وزيادة العملة الأجنبية.

وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة .

وتابع فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.



