أخبار مصر

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 2700 طن قمح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 2700 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 04 يوليو 2024 03:32 م

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65362 طن تشمل : 12255 طن يوريا و 2625 طن مولاس و 21873 طن ملح و 6271 طن علف بنجر و 400 طن اسمنت معبأ و 21938 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42085 طن تشمل : 2700 طن قمح و 15890 طن ذرة و 5823 طن حديد و 465 طن خشب زان و 6351 طن خردة و 1271 طن فول صويا و 9585 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1690 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 466 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2982 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40719 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125118 طنًا .
كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6170 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و القليوبية و شبرا و كوم ابو راضي و كفر الشيخ ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6709 حركة .
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements