شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7 سفن على متنها 2700 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65362 طن تشمل : 12255 طن يوريا و 2625 طن مولاس و 21873 طن ملح و 6271 طن علف بنجر و 400 طن اسمنت معبأ و 21938 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42085 طن تشمل : 2700 طن قمح و 15890 طن ذرة و 5823 طن حديد و 465 طن خشب زان و 6351 طن خردة و 1271 طن فول صويا و 9585 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1690 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 466 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2982 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40719 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125118 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6170 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و القليوبية و شبرا و كوم ابو راضي و كفر الشيخ ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6709 حركة .

