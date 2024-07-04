شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يهنئ أسامة الأزهرى بتوليه وزارة الأوقاف.. ويؤكد: خير سفير للإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور أسامة الأزهري بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة القيادة السياسية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن اختيار الدكتور أسامة الأزهري لهذا المنصب المهم يدل على ثقة القيادة السياسية في كفاءته وخبرته، وعلمه الواسع في إدارة الشؤون الدينية.

كما قال الدكتور محمد الخشت، إنه يثق في أن الدكتور أسامة الأزهري سيكون خير سفير للإسلام السمح، ونموذجًا في الحكمة والاعتدال، وسيتحمل مسؤوليته تجاه نشر الوسطية والانفتاح الفكري والإسلام الصحيح، ورعاية بيوت الله، ونشر الوعي الديني، ومكافحة التطرف والفكر المتشدد، وتجديد الخطاب الديني، وترسيخ قيم الإسلام السمحة، وتعزيز السلام والحوار الحضاري بين الأديان والثقافات، مؤكدًا على القيمة العلمية للدكتور أسامة الأزهري.

ودعا الدكتور الخشت للدكتور أسامة الأزهري أن يوفقه الله في مهمته الجديدة، وأن يُعينه على المساهمة في تحقيق الخير والصلاح والازدهار لديننا الحنيف ولبلادنا الحبيبة.