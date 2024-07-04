شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة: أفضل زيارة مواقع العمل والإنتاج لحل المشاكل على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهنئين له من العاملين بالوزارة وخارجها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أول يوم عمل له بعد تكليفه بالمسئولية.

كما عقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة امس عقب أدائها اليمين الدستورية.



وزير الزراعة يستقبل المهنئين له من العاملين بالوزارة

وقال وزير الزراعة إن خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسنراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة مؤكدا على استكمال مسيرة التحدي التي بدأت لدعم المزارع الصغير وكذلك العمل علي زيادة صادراتنا الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.

أكد وزير الزراعة على تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة مشيرا إلى أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسوف يقوم بزيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على ارض الواقع.

وفي سياق متصل وزير الزراعة استقبل اليوم الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري الذي قدم له التهنئة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارة والاكاديمية في مجال البحث العلمى والتدريب.

في السياق ذاته، تقدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق بالتهنئة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد بمناسبة توليه المسئولية متمنيا له التوفيق في قيادة الوزارة، وفي خدمة مصر تحت قيادة الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

