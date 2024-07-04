أخبار مصر

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 04 يوليو 2024 04:18 م

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جدول امتحانات الدور الثاني  للعام الدراسي  2023/2024 حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 22 يوليو حتى 3 أغسطس 2024.

 

وأشار أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات النقل الثانوي الفنى سيؤدون إلامتحانات في الفترة من الأحد 22 يوليو حتى السبت 3 أغسطس كما ستبدأ إمتحانات  الصف الرابع و الخامس والسادس  إلابتدائي وما يعادله  في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو ،  وإمتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 اغسطس.


وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

IMG-20240704-WA0032
جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى

 

IMG-20240704-WA0033

جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الأساسى إعدادية الصم وضعاف السمع

 3

 

IMG-20240704-WA0034

جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى القسم المهنى

 

IMG-20240704-WA0035

جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى الاعدادية

 

IMG-20240704-WA0036

جدول امتحانات الدور الثانى للتعليم الاساسى أعدادية المكفوفين

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا