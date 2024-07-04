شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ردا على ”الخليج 365”: المجموعات الوزارية تهدف لتنفيذ كل الملفات والان مع تفاصيل الخبر

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ردًا على سؤال الزميلة هند مختار، مسئول ملف مجلس الوزراء حول استحداث مجموعة وزارية مهمة جدا لريادة الأعمال اتساقاً مع تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرار المسار الاقتصادي وتغير المجموعة الاقتصادية رؤية الحكومة في برنامجها الجديد حول ريادة الأعمال، قائلاً :"أن الهدف من تشكيل المجموعة الوزارية انها تكون مسئولة عن دفع عجلة هذا الملف بصورة مستمرة وشاملة، مشيرا إلي أن هذا الملف يتقاطع مع عدد من الوزرات وأكثر من وزارة مثل هيئة الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد رئيس الوزراء ردًا علي سؤال " الخليج 365"، علي ضرورة وجود كيان معني كوزارة مسئول عنها لتقود هذا الملف، لافتا لوجود مجموعة وزارية تجتمع أسبوعيا لحل أزمة أو مشكلة.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعات الوزارية ليست فقط لوضع استراتيجيات وبرامج، بل لتنفيذ ذلك، موضحاً علي سبيل المثال التنمية الصناعية ليست فقط علي وضع استراتيجيات وبرامج للصناعة سوف تمنح موافقات علي إنشاء مصانع وتخصيص أراضي وتوصيل مرافق ومتابعة التنفيذ المصانع، مؤكداً علي إن هذه آلية عمل المجموعات الوزارية.



الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء