شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مصطفى مدبولى فى أول مؤتمر صحفى بعد حلف اليمين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بـ العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى حديثه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الثقة، مؤكدا أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موضحًا أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو..

وفيما يلى نرصد أبرز تصريحات رئيس الوزراء:

حرصت على اختيار كفاءات بالوزارة الجديدة تحقق تكليفات الرئيس السيسى

الحكومة ستعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار

استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأهمية التنمية البشرية والصناعة

استحداث وزارة الاستثمار لأهمية هذا الملف وتعظيم الصادرات المصرية

ضم وزارة الخارجية والهجرة نظرا لتداخل عملهما

استحداث مجموعات وزارية متخصصة تجمع عددا من الوزراء

التواصل المباشر مع المواطنين أبرز توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة

عقد مؤتمر أسبوعى للاستماع لوجهات النظر والآراء المختلفة

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