شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود.. مطار العلمين الدولى يستقبل أولى رحلات شركة طيران فلاى ناس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للمطارات في بيان لها اليوم الخميس إن مطار العلمين الدولي، استقبل أولي رحلات شركة فلاي ناس القادمة من مطار الرياض الدولي وعلي متنها ١٨٠ راكب.

وقد تم اسقبال الطائرة بتقليد رش المياه ، حيث قامت إدارة المطار والعلاقات العامة بتقديم الهدايا التذكارية والورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

هذا ومن المقرر أن يستقبل مطار العلمين رحلتين أسبوعيا لشركة خطوط فلاي ناس القادمة من العاصمة السعودية الرياض؛ وذلك ابتداءًا من ٣ يوليو الجاري وحتي منتصف شهر أغسطس القادم .

يأتى ذلك فى إطار تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات الطيار أحمد منصور لكافة المطارات التابعة للشركة بضرورة الإستعداد التام لإستقبال الموسم الصيفي الجديد وتقديم كافة التسهيلات، والإرتقاء بمستوى كافة الخدمة المقدمة للركاب، خاصة تسهيل إجراءات سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذى يليق بمكانة مصر أمام زائريها.