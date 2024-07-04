بعد الجدل.. وزير الثقافة يكشف لمصراوي مصير معرض محمود سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

حسم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الجدل الدائر بشأن معرض "أصدقاء سعيد.. صحبة فن"، المقرر إقامته الشهر الجاري، بمجمع الفنون، قصر عائشة فهمى بالزمالك، بسبب تغيير عدد من الأطر الخارجية لبعض أعمال محمود سعيد وأصدقائه.

وقال "هنو"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لقد اجتمعت اليوم لمدة ساعة كاملة مع الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لمناقشة هذا الأمر، واستعرضت كل الجدل الذي أثير حول الأمر وشاهدت صورًا وتقارير حول ما حدث ويتمثل في احتكاك بسيط - حوالي ٣ مل- لا يرى بالعين المجردة لإحدى اللوحات".

وأضاف: "كلنا حريصون على كنوز وأعمال الفنان الكبير محمود سعيد، ولكني أعتقد أن ما أثير به تهويل كثير ومبالغات، ومن المقرر أن يصدر قطاع الفنون التشكيلية بيانًا تفصيليًا حول ما حدث، وهو أمر لا يمنع من إقامة المعرض المزمع إقامته، لنضع هذه اللوحات النادرة أمام الجمهور ليستمتع بها".

وقام هنو صباح اليوم، بجولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك خلال أول يوم عمل- عقب أدائه اليمين الدستورية- أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الشكر، للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، على جهودها خلال فترة توليها المنصب، وأكّد هنو، اعتزامه البناء على ما تحقق من قِبل الوزراء السابقين، لتشييد بناء ثقافي راسخ وقوي يُساهم في نهضة مصر.

وأشار هنو، إلى أن العمل في وزارة الثقافة سيكون تكامليًا بين مختلف قطاعاتها، مع الحرص على دعم التعاون مع الوزارات المعنية ببناء الإنسان، خاصة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية، والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وهو الهدف الأسمى للوزارة.