شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة مُرشحى رئاسة جامعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار المُرشحين لرئاسة الجامعات الحكومية المصرية.