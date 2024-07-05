شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين توفر اليوم للأعضاء كشف طبى مجانى فى تخصص البصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم النقابة العامة للمهن التعليمية برعاية خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بمقر النقابة العامة بالجزيرة، يوم طبى مجانى للمعلمين وأسرهم يشمل عددا من الخدمات المجانية في تخصص البصريات بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة فى إطار المشروع العلاجي الذي تقدمه النقابة للمعلمين وأسرهم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الفعاليات، بداية من اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، ويستمر حتى الأحد 7 يوليو الجارى، وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.

وأعلن نقيب المعلمين، أنه سيتم عمل يوم طبى كل شهر للمعلمين وأسرهم يشمل كافة التخصصات والإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة حريصة على تقديم الخدمات الصحية للمعلمين وأسرهم، وتحقيق الكشف المبكر عن الأمراض بما يساهم فى العلاج.