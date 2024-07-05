شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الرأى الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقا للدستور والقانون، مشيدا بدور الهيئات القضائية، فى حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

وأشارت الصحيفة الكويتية، تحت عنوان "السيسى يشيد بدور الهيئات القضائية فى حماية الحقوق وصون مصالح الوطن"، إلى أن الرئيس السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لرئيس مجلس الدولة السابق عادل فهيم محمد عزب، ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق حافظ أحمد عباس محمد.

من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة تحت عنوان "اليحيا وعبدالعاطي يؤكدان على أواصر العلاقات التاريخية المتينة بين الكويت ومصر"، أنه خلال اتصال هاتفي أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي على أواصر العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت و مصر وشعبيهما الشقيقين.