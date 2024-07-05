شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الأطراف الصناعية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بميناء نويبع البحري برئاسة محمود حمزة بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في ميناء نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من الأطراف الصناعية الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركي أمتعة شخصية رقم 268555 لسنة 2024 والمحمل على الشاحنه 5640 ط ج د، تم تشكيل لجنة جمركية من مبروك هيبه مأمور الحركة ومصطفى مهدي بإدارة التعريفة وأسامه صلاح وأحمد الكوز بالأمن الجمركي ومصطفى الحناوي بمكافحة التهرب الجمركي لتفتيش السيارة فتبين وجود عدد ٢٠١ من الأطراف الطبية الصناعيه معبأة داخل أكياس من اللدائن مخبأة بكريقة يصعب الوصول اليها ولم يقر عنها المذكور اثناء انهاء الاجراءات الجمركية، وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى 147626 جنيه .

قرر محمود حمزة مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩ لسنه ٢٠٢٤ بعد العرض على الأستاذ سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء وحرر المحضر محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمد السبع بالشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.



