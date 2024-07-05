شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التعدى على حرم نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرم نهر النيل، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرم نهر النيل.

وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرم نهر النيل، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على حرم نهر النيل.