شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الحجز بقطارات النوم بشكل مؤقت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يتوقف حجز قطارات النوم، من خلال موقع شركة أبيلا المشغلة لـ قطارات النوم وتطبيق الهاتف، بشكل مؤقت اليوم الجمعة، من الساعة الواحدة صباحا وحتي الساعة السادسة صباحا، وذلك نظرا لإجراء بعض التحديثات علي الموقع لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب علي أن يكون الحجز متاح طوال الوقت خارج تلك الفترة.

وأعتذرت الهيئة عن هذا التوقف وتشكر الركاب على تفهم لأسباب هذا التوقف المؤقت.

وتمتلك هيئة السكة الحديد عربات نوم تقدم خدمات فندقية خلال رحلات السفر، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم ومتطلبات هيئة السكة الحديد خلال حجزها واسعارها من القاهرة حتى أسوان، والمحطات التى تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها.

كيفية الحجز :

1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى لشركة ابيلا مصر التى تدير هذة النوعية من القطارات.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ في حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.