شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة البترول: الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمال أهم أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت عايدة محي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادتها باختيارها أمين عام النقابة العامة للعاملين بالبترول، كأول سيدة تشغل هذا المنصب داخل نقابة البترول

وقالت الأمين العام لنقابة البترول، أنها ستسعى خلال الفترة القادمة للتجهيز للقيام بجولات واجتماعات للمجلس التنفيذي للنقابة مع اللجان النقابية للاستماع لمقترحات الأعضاء داخل اللجان وطلبات العمال وعرضها والعمل علي تنفيذها علي أرض الواقع.

وأكدت محى الدين، علي ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للعمال والقيادات النقابية، خاصة فيما يتعلق بممارسة العمل النقابي وليس فقط التدريب الخاص بطبيعة العمل ، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة في العمل النقابي، خاصة وأن المرأة تعيش عصرها الذهبي فى الجمهورية الجديدة فى عهدفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدمت عايدة محى الدين الشكر لمحمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل فى الحكومة الجديدة..لما قدمه من عطاء وإنجازات غير مسبوقة، تحقق من خلالها طفرة تنموية شاملة بالنقابة وللعاملين بقطاع البترول، فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بحقوق العاملين وتحقق مصالحهم.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ظهر اليوم، الخميس الرابع من يوليو 2024 أجريت خلاله انتخابات داخلية انتهت باختيار المحاسب احمد السروجى بالاجماع رئيسا للنقابة العامة، كما فازت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمنصب الأمين العام للنقابة العامه للبترول.