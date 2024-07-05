حريق درب الأغوات .. النار أكلت الأخضر واليابس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، على حريق كبير شب داخل عقار في منطقة درب الاغوات بالدرب الأحمر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إشارة من شرطة النجدة مفادها بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة نيران في منطقة درب الأغوات بالدرب الأحمر بالقاهرة.

على الفور عززت قوات الحماية المدنية، بسيارات إطفاء للمجابه الحريق قبل امتداده لباقي العقارات المجاورة له، حتى أمكن السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر محضرًا بالواقعة، فيما انتدبت النيابة المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وكشف أسبابه وملابساته، وحصر الخسائر الناتجة عنه.