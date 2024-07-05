أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر والشواطئ الغربية للمتوسط

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها: تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446، كما تم الإعلان أن غدا ميلاد هلال شهر محرم.

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بالتواصل مع المواطنين لحل شكواهم

من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر والشواطئ الغربية للمتوسط.

وإلى أهم الأخبار

غدا ميلاد هلال شهر محرم وهذا موعد أول أيامه وبداية العام الهجرى الجديد

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن ميلاد هلال شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد 1446 هجريا ، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

إعلام إسرائيلى: بدء المرحلة الثالثة للعملية العسكرية بشمال غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرحلة الثالثة للعملية العسكرية شمال غزة بدأت، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

الرئيس السيسي يهنئ جاليات مصر المسلمة بالخارج بالعام الهجرى الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446.

وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم /الجمعة/ - "إخواني وأبنائي مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1446".. داعياً الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم.

مجلس الوزراء: منظومة الشكاوى تتعامل مع 155 ألف شكوى وطلب يونيو الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

مدبولي: الرئيس السيسى وجه الحكومة بالتواصل مع المواطنين لحل شكاواهم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر والشواطئ الغربية للمتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية خلال ال 48 ساعة المقبلة على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من (30-50)كم فى الساعة وارتفاع الموج من (1.5-2.5)م

وزير العمل: الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلن محمد جبران ،وزير العمل، اليوم الجمعة، عن أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية .



