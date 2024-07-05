شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات وزير المالية فى أول اجتماع بقيادات الوزارة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.



وزير المالية

نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة

سنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة

سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادى

يجب أن نكون أكثر انفتاحًا ومرونة ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين

الدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية.. لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات

تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية

كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى كل الملفات

وضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية