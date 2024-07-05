شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: بدء المرحلة الثالثة للعملية العسكرية بشمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المرحلة الثالثة للعملية العسكرية شمال غزة بدأت، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.