شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلى فى تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق به إصابة مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مرتفعات جبل الريحان بالجنوب اللبناني.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو، أن فريق التفاوض ذاهب للمفاوضات وعندما تكون هناك تسوية سيقدمونها لإقرارها.

وقالت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام: "إذا احتاجت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار فيجب عليهما التعهد بعدم العودة إلى القتال مرة أخرى"، لافتا إلى أن حماس ستسمح للمفاوضات بتحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى من الاتفاق.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

أضاف المسؤول فلسطيني المقرب من جهود السلام: "حماس لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.