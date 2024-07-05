شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم قافلة للكشف على أمراض العيون بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف بالتعاون مع هيئة قناة السويس تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لخدمة اهالى قرية أبو ادم مركز الإسماعيلية والقري المجاورة.

وتأتى قافلة عنيك في عنينا بقرية أبو ادم ضمن سلاسل القوافل التي تنظمها صناع الخير وهيئة قناة السويس لدعم أهالي قرى ومراكز محافظات القناة.

ونجحت صناع الخير للتنمية عضو التحالف فى توقيع الكشف على عيون أعداد كبيرة من اهالى قرية ابو ادم والقري المجاورة ضمن انشطة القافلة التى استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لامراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لاجراءها

وعلي هامش أعمال القافلة تم توزيع النظارات الطبية علي اهالي قري الضبعية ممن تم توقيع الكشف علي عيونهم وثبوت احتياجهم لنظارة طبية وذلك في قافلة تم تنظيمها بالقرية مؤخرا

وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير ان قافلة أبو ادم هي القافلة التاسعة ضمن انشطة التعاون بين صناع الخير وهيئة قناة السويس فى تنفيذ مبادرة عنيك فى عنينا لدعم تمتع اهالى مدن القناة بصحة عيون افضل موضحا ان جميع خدمات مبادرة عنيك فى عنينا تقدم بالمجان تماما دون ان يتكلف المستفيد اي نفقات و ان القافلة نجحت فى تشخيص احتياج اعداد من الاهالي لعمليات جراحية سوف يتم تنفيذها قريبا وتشخيص احتياج آخرين لنظارات طبية سوف يتم تسليمها قريبا وتقديم العلاج لكل من ثبت احتياجه لقطرات علاجية .

واشار عبدالفتاح الى ان التعاون بين هيئة قناة السويس وصناع الخير فى مجال تنفيد مرحلة جديدة من مراحل مبادرة عنيك فى عنينا يستهدف كل اهالى قرى ومدن ومراكز محافظات القناة وان الانطلاق بدء بتنظيم القافلة الاولى بقرية العمدة بمنطقة الجناين بمحافظة السويس والثانية قرية عامر بحي الجناين بالسويس وتلا ذلك قافلة قرية عين غصين وان تنظيم سلاسل القوافل سوف يتوالى ليستهدف كل قرى ومدن ومراكز محافظات القناة

يذكر ان خدمات مبادرة عنيك فى عنينا لصالح اهالى محافظات القناة تشمل تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لحماية المستهدفين من الاصابة بامراض العيون من خلال الاكتشاف المبكر فضلا عن تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمن تم تشخيص احتياجه لها فى القوافل فى مدة لا تتجاوز اسبوعين وسوف يلى ذلك اجراء طيف عمليات جراحات العيون الواسع لمن تم تشخيص احتياجه لها وان العمليات تشمل ازالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وازالة الظفرة والمياه الزرقاء وجراحات استعدال الجفون والشبكية وصولا لعمليات زرع القرنية



قافلة الكشف عن أمراض العيون



جانب من الكشف على العيون



الكشف على العيون