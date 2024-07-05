شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن تعزيز علاقات العمل بشركة بالإسكندرية وحصول 2100 عامل على حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الجمعة، عن تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل،وعمال شركة مساهمة مصرية تحت إدارة كندية،وسيرلانكية بالأسكندرية.

وأكد جبران، حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ،وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ،وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران،للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتلقى الوزير جبران ، تقريرًا من خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية ،بشأن جهود الإدارة ،ومديرية عمل الإسكندرية برئاسة محمد كمال ، في تنفيذ التوجيهات بالتواجد داخل مواقع العمل والإنتاج ..وتنظيم لقاءات مع إدارة الشركة ،وتنفيذ مطالب العمال بتطبيق الحد الأدني للأجور ،حيث وجه العمال الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على جهودها الرامية نحو المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،والتشجيع على الإستثمار تنفيذًا لتكليفات الرئيس ..



