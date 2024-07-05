نقيب الفلاحين بعد زيارته وزير الزراعة: وعدنا بحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين عن تفاصيل زيارته على رأس وفد من قيادات الفلاحين بجميع أنحاء الجمهورية، إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «تم تهنئة الوزير بتكليفه بتولي الوزارة فى الحكومة الجديدة»، مشيدا بحسن استقبال الوزير للوفد وحسن استماعه لمطالب الفلاحين.

وقال أبوصدام، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير أكد للحاضرين عزمه تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم بكميات كافية وأسعار مناسبة والعمل على حل كافة مشاكلهم، ووعد بتواجد مسئولي وقيادات الوزارة مع الفلاحين على الأرض خلال الفترة القادمة للوقوف على كافة المعوقات والعمل على حلها.

وأعلن النقيب رفضه لبيان وزارة الزراعة الصادر بشأن الزيارة والذي تجاهل ذكر أسماء قيادات الفلاحين الذين التقوا بالوزير، قائلا: «رغم استياء كل الوفد من البيان أتفهم أن حرس الوزير السابق من مسؤولي الإعلام بالوزارة تعمدوا ذلك للوقيعة بين الوزير والفلاحين».

وأشاد نقيب الفلاحين باللقاء مع الوزير، قائلا: «تعهد بحل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها والاهتمام بملف التوعية والإرشاد الزراعي وانتقاء الإعلاميين المتخصصين في المجال الزراعي لحسن التواصل وتوصيل المعلومات للفلاحين».

وتابع: حضر اللقاء قيادات وأعضاء النقابة العامة للفلاحين من بعض المحافظات ومنهم أنور عبدالحميد، نقيب الغربية، وإبراهيم إسماعيل نقيب الشرقية، وعصام عيد نقيب المنيا، وعنتر محمود، نقيب بني سويف، وعدد من قيادات النقابة بمحافظات الإسكندرية والدقهلية والمنوفية والبحر الأحمر ومرسي مطروح والجيزة

اقرأ أيضا:

مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة

المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

وزير الزراعة يكشف لمصراوي أولوياته في الوزارة خلال المرحلة المقبلة